"Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка

26.08.2019 21:42

В команде президента Владимира Зеленского ошеломили заявлением о статусе русского языка в стране. Об этом заявил советник гаранта Никита Потураев.

«Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский – главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может», — отметил он.

Более того, по мнению Потураева, именно из-за языковой проблемы «мы имеем этих гоблинов на Донбассе в форме российской армии только без опознавательных знаков». Поэтому советник президента изменил свое мнение относительно аудита закона о языке.

«Поговорил со специалистами, экспертами. Несоответствия Европейской хартии языков не вижу. Некоторые вещи можно уточнить другими законами», — подчеркнул он.

Источник: https://from-ua.com