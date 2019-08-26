Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка

26.08.2019 21:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка

В команде президента Владимира Зеленского ошеломили заявлением о статусе русского языка в стране. Об этом заявил советник гаранта Никита Потураев.

«Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский – главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может», — отметил он.

Более того, по мнению Потураева, именно из-за языковой проблемы «мы имеем этих гоблинов на Донбассе в форме российской армии только без опознавательных знаков». Поэтому советник президента изменил свое мнение относительно аудита закона о языке.

«Поговорил со специалистами, экспертами. Несоответствия Европейской хартии языков не вижу. Некоторые вещи можно уточнить другими законами», — подчеркнул он.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, украинский язык, русский язык,
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх