Этого так долго ждали! Новый указ Зеленского существенно облегчит жизнь

26.08.2019 18:45

В команде Зеленского хотят отменить оплату коммунальных услуг для пенсионеров и малоимущих жителей Украины, но бесплатными станут далеко не все услуги.

Пока еще этот законопроект не закончен и ему предстоит пройти множество корректировок. В нем говорится, что часть пенсионеров, которые не могли получить субсидию или были ее лишены, смогут оплачивать коммуналку по особой системе.

Зеленский ранее утверждал, что большинство пенсионеров на территории Украины не могут полноценно оплачивать огромные счета за коммунальные услуги и более того, в следствии своего возраста они не в состоянии иметь какой либо другой доход, кроме пенсии предоставляемой государством.

Президент заявил, что его команда уже разрабатывает новую экономическую модель, которая призвана упростить оплату коммунальных услуг для жителей Украины.

Скорее всего воспользоваться данной моделью смогут пенсионеры чей возраст от 70 лет, украинцы чей трудовой стаж от 40 лет и те граждане, в семье которых доход на одного человека не превышает малоимущий минимум. Но стоит отметить, что коммуналка будет бесплатной лишь в рамках социальных норм.

По данным экспертов в Украине зарегистрировано порядка 4,6 миллионов человек чей возраст более 70 лет. Но все они вряд ли смогут воспользоваться отменой оплаты коммунальных услуг, ведь для этого государству нужно выделить как минимум 7 миллиардов гривен. Поэтому неизвестно, кто будет в приоритете для предоставления этих льгот.

Источник: https://from-ua.com