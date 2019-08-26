- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь19:45
- Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры19:20
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Этого так долго ждали! Новый указ Зеленского существенно облегчит жизнь18:45
- Стефанчук прокомментировал подготовку закона о сокращении числа нардепов18:00
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
Этого так долго ждали! Новый указ Зеленского существенно облегчит жизнь
В команде Зеленского хотят отменить оплату коммунальных услуг для пенсионеров и малоимущих жителей Украины, но бесплатными станут далеко не все услуги.
Пока еще этот законопроект не закончен и ему предстоит пройти множество корректировок. В нем говорится, что часть пенсионеров, которые не могли получить субсидию или были ее лишены, смогут оплачивать коммуналку по особой системе.
Зеленский ранее утверждал, что большинство пенсионеров на территории Украины не могут полноценно оплачивать огромные счета за коммунальные услуги и более того, в следствии своего возраста они не в состоянии иметь какой либо другой доход, кроме пенсии предоставляемой государством.
Президент заявил, что его команда уже разрабатывает новую экономическую модель, которая призвана упростить оплату коммунальных услуг для жителей Украины.
Скорее всего воспользоваться данной моделью смогут пенсионеры чей возраст от 70 лет, украинцы чей трудовой стаж от 40 лет и те граждане, в семье которых доход на одного человека не превышает малоимущий минимум. Но стоит отметить, что коммуналка будет бесплатной лишь в рамках социальных норм.
По данным экспертов в Украине зарегистрировано порядка 4,6 миллионов человек чей возраст более 70 лет. Но все они вряд ли смогут воспользоваться отменой оплаты коммунальных услуг, ведь для этого государству нужно выделить как минимум 7 миллиардов гривен. Поэтому неизвестно, кто будет в приоритете для предоставления этих льгот.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионер, отмена, коммунальные услуги,
- Что изменится в жизни украинцев с 1 января 2019 года: выросли пенсии и коммуналка
- Бесплатные "свет и вода" для людей старше 70 лет: выдержит ли бюджет Украины новые льготы
- Кто останется без пенсий в Украине: проверку Минфина пройдут не все
- Пенсионерке подарили телевизор взамен описанному за коммунальные долги
- У Зеленского рассказали, как облегчат оплату комуслуг для пенсионеров
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США20:48
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента 20:00
- Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь19:45
- Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры19:20
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун