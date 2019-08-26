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По каким критериям Зеленский выберет премьера
Владимир Зеленский считает, что тянуть с выбором премьер-министра некуда уже. Человек, занимающий такую должность должен быть, по мнению президента, должен быть готов к решению проблем в экономике. Но интригу по поводу конкретных людей Зеленский подогрел еще и тех, что не назвал фамилии людей, которых он видит премьер-министрами, хотя сказал, что таких есть два кандидата. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Корреспондент".
Премьер-министр назначается и освобождается решением Верховной Рады Украины, но кандидатура избирается по представлению Президента, которое им вносится по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде. Премьер-министр, как и любой другой член Кабинета министров, может подать в отставку добровольно. Верховная Рада Украины имеет право отправить премьер-министра в отставку, выразив ему вотум недоверия. Президент Украины может предложить Верховной Раде отправить Премьер-министра в отставку. Президент считает, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.
"Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил Зеленский.
Теги: Донбасс, премьер-министр, Зеленский
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