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Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством
Виталий Портников назвал в интервью изданию Gazeta.ua, на каких основных направлениях нужно сосредоточиться, чтобы Украина обрела реальную независимость. Таковыми политический обозреватель считает развитие идентичности, восстановление территориальной целостности и проведение реформ в социальной и в экономической сферах, сообщает replyua.net.
По словам Виталия Портникова, Украина в перспективе ожжет стать действительно независимым государством. Однако для этого придется немало потрудиться, уделяя повышенное внимание 3 основным направлениям. Первое - это развитие идентичности, причем, не только национальной, но и языковой, исторической, культурной. Без этого просто нет необходимости в построении независимого государства.
Второе приоритетное направление - завершение войны на Донбассе и восстановление территориальной целостности страны. Третье, не менее важное направление - проведение грамотных, эффективных реформ в социальной и в экономической сферах. Преобразования не обязательно должны быть популярными - теоретически они даже могут привести к краткосрочному снижению уровня жизни рядовых обывателей. Главное - чтобы они в конечном итоге дали результат. Но для проведения таких реформ нужны политики, готовые принести в жертву собственный рейтинг. Читайте также: В политическом смысле Украина сумела серьезно вырваться из сферы влияния России, однако в стране есть еще много граждан, которые смотрят в сторону РФ - мнение.
Теги: Украина, Донбасс, развитие
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