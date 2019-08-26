Последние летние дни удивят украинцев: синоптики уточнили прогноз погоды

26.08.2019 14:42

Последняя неделя лета порадует украинцев солнечной погодой без осадков. Однако к концу недели синоптики пообещали небольшое похолодание.

Об этом сообщает портал "weather.com"

Так, по прогнозам синоптиков в понедельник, 26 августа, в столице ожидается солнечная погода. Столбики термометров покажут до +28 градусов днем и до +13 ночью.

Вторник, 27 августа, небо укроется тучами, однако дожди не ожидаются. Температура воздуха будет от +27 днем и до +15 ночью.

В среду, 28 августа, синоптики не обещают существенных изменений. Столбики термометров покажут до +25 градусов днем, а ночью отметки опустятся до +13 градусов.

В четверг, 29 августа тучи закроют небо в Киеве, без осадков. Температура воздуха достигнет +24 градусов днем и до +10 градусов ночью.

Пятница, 30 августа, по прогнозам синоптиков обещает быть солнечной. Термометры покажут до +24 градусов днем и до +11 градусов ночью.

Источник: https://from-ua.com