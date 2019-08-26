Президент устроил переполох из-за Путина, гремит международный скандал: «Моральные ур*ды»

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Скандал с возможным возвращением России в состав G8 получил неожиданное продолжение
Об этом пишет авторитетное издание The Guardian.
Сообщается, что лидер США Дональд Трамп устроил грандиозный скандал на саммите лидеров G7, который проходил в Биаррице.
В частности, американский президент настоятельно требовал вернуть Россию и Владимира Путина в G8 и пытался убедить в этом лидеров других стран.
Как утверждают дипломатические источники журналистов, эту идею Дональд Трамп активно продвигал во время ужина лидеров «семерки» 24 августа, отвергая любые аргументы своих коллег.
Известно, что инициативу президента США поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Глава правительства Японии Синдзе Абэ пытался сохранить нейтралитет, а остальные лидеры выступили категорически против.
Лидеры «семерки» настаивали, что G7 является «семьей, клубом, сообществом либеральных демократий», к которым не принадлежит Владимир Путин. Дональд Трамп, в свою очередь, настаивал на том, что присутствие России якобы необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и Северной Кореей.
Украинцам такая идея Дональда Трампа не понравилась. Некоторые отметили, что лидер США из-за компромата и денег ФСБ выбрал сторону Кремля на международной арене.
«А зачем для моральных уродов G7 или G8, пусть построят где нибудь на Чукотке свинарник по интересам, и если вдвоём будет скучно, то могут еще Ына и Мадуро пригласить», «Деньги в голове и сердце + компроматы ФСБ, ничего человеческого в нем нет», «Ничего, скоро будет новый президент в США», — пишут они в комментариях.
Напомним, что Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата. Об этом заявил журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.
«Приглашение России на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости», — сказал он.
По его словам, для диалога с Москвой является формат G20, тогда как «семерка» должна оставаться «на форуме демократий, приверженных общим ценностям».
Этому предшествовало истерическое заявление Министерства иностранных дел России, где назвали бредом заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности возвращения РФ в G8.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, скандал, Дональд Трамп
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