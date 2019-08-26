Приготовиться к подорожанию: осенью цены двинутся вверх

26.08.2019 11:15

По мнению экспертов, в середине сентября этого года укрепление украинской валюты закончится, и курс пойдет вниз. Одновременно с этим начнется рост цен на целый ряд товаров и услуг, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.



По мнению экспертов, процесс украинской валюты постепенно завершается, и уже в середине сентября курс двинется в противоположном направлении. Правда, резкой девальвации гривны, скорее всего, не будет. Курс будет плавно снижаться, и к концу года выйдет на отметку 27-28 гривен за доллар. Геннадий Рябцев при этом отметил, что ослабление нацвалюты подтолкнет вверх цены на топлива. Эксперт объяснил, что каждая «дополнительная» гривна в курсе означает подорожание литра бензина, дизтоплива и автогаза на 50-60 копеек.



Коммуналка осенью подорожает на 15-20 процентов. Также вверх двинуться и цены на хлеб, ежегодно дорожающий примерно на 20 процентов. Данная тенденция продолжится и этой осенью. Вместе с тем, эксперты ожидают, что в сентябре должны снизиться цены на картофель. Сейчас его продают вдвое дороже, по сравнению с прошлым годом, однако вскоре корнеплоды должны подешеветь. Примерно такой же прогноз и по луку - правда, цены на него опустятся не ранее октября. Читайте также: Истерить по поводу возвращения РФ в «Большую восьмерку» не стоит - эксперт объяснил причины.