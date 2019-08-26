Прогноз погоды на 26 августа: на западе пройдут дожди с грозами

В Украине 26 августа, в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории ожидается переменно-облачная погода. Об этом передает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков в западных регионах пройдут дожди с грозами, температура воздуха составит +28…30 градусов днем, а ночью +13…15.

На юге Украины без осадков, дневная температура поднимется до +30…32 градусов тепла, ночью +18…20. На севере днем до +26.28, ночью +11…13.

В центральных и восточных областях ожидается теплая погода, днем т +26…28, ночью +16…18.

В Киеве без осадков, днем +26…28 градусов тепла.

Источник: https://donpress.com