Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры

26.08.2019 19:20

В новой Верховной Раде оппозиционерам будет предложено возглавить четыре комитета: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий и свободы слова; по делам молодежи и спорта; по евроинтеграции, а также комиссию по делам ветеранов.

Как передает replyua.net, с таким заявлением сегодня выступил глава политсилы «Слуга народа» Дмитрий Разумков после окончания работы группы, готовившей первое заседание парламента. Вместе с тем, он отказался назвать кандидатуры, которым предложили возглавить комитеты, упомянув, что пока не удалось достичь консолидированного решения по этому вопросу.



Со слов Разумкова, не удалось также выйти на окончательное решение относительно состава парламентских комитетов, так как пока не все политические силы подали свои кандидатуры. «Я думаю, что к вечеру 26 августа мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру достигнем консолидированной позиции», – считает он.



Дмитрий Разумков ожидание, что работа в парламенте «будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие государства».