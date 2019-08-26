Стало известно, сколько евробляхи принесли денег в бюджет: Зеленский не зря спасал

26.08.2019 16:15

«Евробляхи» существенно пополнили государственный бюджет Украины

Об этом проинформировала пресс-служба ГФС.

В частности, фискалы решили подсчитать, какое количество машин с иностранной регистрацией растаможили в Украине за последние шесть месяцев.

Как известно, 23 февраля 2019 года закончился льготный период на налоги для растаможивания машин с иностранной регистрацией.

И за эти полгода, как утверждают в пресс-службе Государственной фискальной службы, в Украине оформили 107,6 тысяч автомобилей. За указанный период растаможки государство получило 7,7 миллиардов гривен. Выходит, что президент Владимир Зеленский не зря «спасал» водителей «евроблях», пытаясь еще отсрочить введение санкций.

Стоит напомнить, что скидка на растаможку в 50% действовала 90 дней. Даже с ее учетом в среднем легализация транспортного средства на европейских номерах обходилась украинцам в 3 600 долларов. Те, кто уже растаможил автомобили, жалуются: официальное оформление стоило дороже самой машины.

Источник: https://politeka.net