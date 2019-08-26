Стефанчук прокомментировал подготовку закона о сокращении числа нардепов

26.08.2019 18:00

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента. Об этом сообщает к РБК-Украина.

«Мы в течение выходных занимались законопроектами… По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, — ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали — и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности», — заявил Стефанчук.

Стефанчук отметил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимую конституционное большинство голосов депутатов.

«Безусловно, мы понимаем, что для первого этапа — мы справимся своими голосами. 226 голосов — и мы отправляем в КСУ. Конечно, когда мы говорим о вопросах неприкосновенности, то мы хотим в ближайшее время провести его и в окончательной редакции. Но для этого нужно 300 голосов», — пояснил он.

Также он выразил надежду, что законопроект поддержат партии «Европейская Солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

Источник: https://donpress.com