Стефанчук сообщил о переходе Рады на новую систему голосования «Рада-4»

26.08.2019 15:20

Верховная Рада должна перейти на новую систему голосования Рада-4 на зимних каникулах. Об этом рассказал представитель Президента в Парламенте Руслан Стефанчук, сообщает «Укринформ».

» Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования», — сказал Стефанчук.

По его словам, сейчас парламентариям предлагают ввести сенсорную кнопку, срок эксплуатации которой истек в 2008 года. Поэтому одной из первых задач будет вопрос идентификации голосования.

«Сегодня мы уже ставим вопрос о предложении «Рада — 4 «, потому что» Рада-3 «сенсорная кнопка, то это реакция на тепло, а когда мы говорим о «Раде-4», мы должны говоритьо реакции на отпечаток пальца», — отметил Стефанчук.

Источник: https://donpress.com