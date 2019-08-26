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Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь

26.08.2019 19:45
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Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь

Минздрав планирует до 2025 года привести бригады скорой помощи к единому стандарту.

Таким образом:

фельдшеры и медсестры, после дополнительного обучения получат квалификацию "парамедик" - т.е. специалист, который предоставляет медицинскую помощь на добольничном этапе и доставляет больного в больницу;

водители станут «экстренными медицинскими техниками». Они могут не иметь медицинского образования, но в обязательном порядке проходят подготовку, что в случае необходимости помочь в оказании помощи пациенту.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, скорая помощь, изменение, медицина
 
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