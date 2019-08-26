Украинцы начали оформлять пенсию онлайн

26.08.2019 13:45

С начала августа онлайн-сервисом для назначения пенсии воспользовались около 100 человек. Как и ранее, есть возможность пойти в Пенсионный фонд, но сервис значительно облегчает процедуру.

"Сервис, который запущен и развивается, дает возможность упростить саму процедуру назначения пенсии. На сегодня услугу получили более 100 человек",

- отметил сказал директор Департамента информационных систем и электронных реестров Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий.

На льготную пенсию мог рассчитывать люди, которые работали на опасных и вредных производствах. Если есть 20 лет стажа (для женщин) и 25 (для мужчин), то можно выйти на пенсию в 50 лет.

Источник: http://kr24.com.ua