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В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи

26.08.2019 12:16
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В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи

Уфологи бьют тревогу из-за очередной угрозы со стороны Нибиру. В частности, они утверждают, что на территории Крымского полуострова высадились тучи комаров, нашпигованных вирусами смертельных заболеваний, сообщает replyua.net.

Уфологи утверждают, что на территории Крыма «десантировалось» огромное количество комаров с Нибиру, зараженных вирусами ряда смертельных заболеваний. Согласно данной теории, пришельцы с планеты-убийцы решили изменить тактику, и сейчас, тщательно изучив организм человека, они хотят нанести смертельный удар изнутри. Как известно, комары способны переносить множество опасных для человека заболеваний. Именно этой особенностью и решили воспользоваться пришельцы.

Отдельно уфологии подчеркнули внезапность появления смертоносных насекомых в Крыму. Если бы комары мигрировали на полуостров из Африки, то об этом было бы известно заранее. Между тем комары-убийцы появились в Крыму внезапно. Кроме того, у них есть характерная отличительная черта - черно-белые полоски на брюшке и лапках. Уфологи утверждают, что в скором времени на Черноморском побережье начнут массово фиксировать случаи заражения бубонной чумой, малярией и вирусом Эболы. Читайте также - Неминуемая смерть для планеты Земля уже близко? Губительный эффект принесёт умная пыль.



Теги: Донбасс, Крым, комар, уфология, Нибиру
 
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