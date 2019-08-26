Всё еще припекает: синоптики рассказали о погоде в начале недели

26.08.2019 13:19

В большинстве регионов Украины все еще наблюдается жаркая погода, и в ближайшие дни можно будет порадоваться уходящему лету. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре сообщили о том, что 26 августа, в понедельник, в отдельных областях воздух будет прогреваться до +32 градусов.



Во всех регионах будет сохраняться малооблачная погода, и лишь на западе синоптики прогнозируют локальные грозовые дожди. Несмотря на осадки, сегодня на западе ожидается до 30 градусов жары, при этом ночью будет прохладно – не выше 15 градусов.



А вот в южных регионах по-прежнему жарко и малооблачно – до +32 градусов, ночью – до 20 градусов тепла. В центральных и северных областях установится максимально комфортная погода. В дневные часы синоптики прогнозируют до 26-28 градусов тепла, ночью ожидается от 13 до 18 градусов. В Киеве сегодня малооблачно, днем прогнозируется до 28 градусов со знаком плюс.