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За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК
Уже с 1 июля 2019 года в Украине стартовал второй этап медреформы. Изменения коснутся всех украинцев, ведь государство возьмет на себя расходы за консультацию специалистов, анализы и обследования. А с 1 августа более 50 видов процедур, по заверению Министерства здравоохранения, становятся полностью бесплатными.
Что важно знать и к чему готовиться — рассказывает OBOZREVATEL.
Главное:
С 1 августа в Украине стартова следующий этап медреформы. Больницы и врачи получат деньги за конкретного пациента или процедуру;
Также начала работу программа “Бесплатная диагностика” — часть процедур будет оплачивать государство. Ниже назван их перечень;
Отдельные изменения коснутся и оплаты труда врачей. Отменят так называемый красный список и всем пациентам придется оформлять декларацию. Правда, в отдельных случаях неотложную помощь будут оказывать независимо от ситуации.
Какие анализы входят в список?
Обследование на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее распространенные онкологические заболевания у мужчин и женщин; 12 лабораторных исследований (креатинин в сыворотке крови, С-реактивный белок, гликозилированный гемоглобин крови, коагулограмма).
За какие услуги украинцам больше не нужно платить в больнице: список
Эти анализы добавляются в список уже существующих восьми базовых, которые должны предоставляться вашим семейным врачом (например, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, быстрый тест на тропонин и т.д.).
В список также вошли:
маммография и пять видов рентгена (грудной клетки, позвоночника, суставов, трубчатых костей и околоносовых пазух);
эхокардиография, холтеровский мониторинг ЭКГ и два вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы;
УЗИ (желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, артерий ног, щитовидной и молочной желез);
биопсия под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез);
удаление новообразований (мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах, примеру, удаление новообразований кожи с гистологическим исследованием - атерома, липома, невус);
Планируется, что к бесплатной диагностики войдут также эндоскопические исследования и операции одного дня пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов (гистероскопия, колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия и т.д.).
Куда обращаться?
За бесплатной диагностикой вы можете обратиться как к коммунальным, так и в частные диагностические центров, которые подпишут договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Сейчас частных клиник, которые присоединились к медреформы, немного. Большинство выжидает, но многие уже просчитывает для себя возможность присоединиться к будущей программе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, реформа, плата, медицина, услуги
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