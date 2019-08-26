За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК

26.08.2019 16:30

Уже с 1 июля 2019 года в Украине стартовал второй этап медреформы. Изменения коснутся всех украинцев, ведь государство возьмет на себя расходы за консультацию специалистов, анализы и обследования. А с 1 августа более 50 видов процедур, по заверению Министерства здравоохранения, становятся полностью бесплатными.

Что важно знать и к чему готовиться — рассказывает OBOZREVATEL.

Главное:

С 1 августа в Украине стартова следующий этап медреформы. Больницы и врачи получат деньги за конкретного пациента или процедуру;

Также начала работу программа “Бесплатная диагностика” — часть процедур будет оплачивать государство. Ниже назван их перечень;

Отдельные изменения коснутся и оплаты труда врачей. Отменят так называемый красный список и всем пациентам придется оформлять декларацию. Правда, в отдельных случаях неотложную помощь будут оказывать независимо от ситуации.

Какие анализы входят в список?

Обследование на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее распространенные онкологические заболевания у мужчин и женщин; 12 лабораторных исследований (креатинин в сыворотке крови, С-реактивный белок, гликозилированный гемоглобин крови, коагулограмма).

За какие услуги украинцам больше не нужно платить в больнице: список

Эти анализы добавляются в список уже существующих восьми базовых, которые должны предоставляться вашим семейным врачом (например, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, быстрый тест на тропонин и т.д.).

В список также вошли:

маммография и пять видов рентгена (грудной клетки, позвоночника, суставов, трубчатых костей и околоносовых пазух);

эхокардиография, холтеровский мониторинг ЭКГ и два вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы;

УЗИ (желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, артерий ног, щитовидной и молочной желез);

биопсия под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез);

удаление новообразований (мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах, примеру, удаление новообразований кожи с гистологическим исследованием - атерома, липома, невус);

Планируется, что к бесплатной диагностики войдут также эндоскопические исследования и операции одного дня пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов (гистероскопия, колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия и т.д.).

Куда обращаться?

За бесплатной диагностикой вы можете обратиться как к коммунальным, так и в частные диагностические центров, которые подпишут договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Сейчас частных клиник, которые присоединились к медреформы, немного. Большинство выжидает, но многие уже просчитывает для себя возможность присоединиться к будущей программе.

Источник: https://from-ua.com