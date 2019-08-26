Зеленский о работе новой ВР: У нас разработан план на первые недели

26.08.2019 10:30

Гарант Конституции Владимир Зеленский говорит, что у его команды уже есть план относительно работы Верховной Рады девятого созыва на первые недели.

Как передает replyua.net, об этом президент заявил в ходе общения с журналистами, добавив, что в этом плане предусмотрены законопроекты и должности, а ответственным за эту работу отвечает нынешний представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.



Вместе с тем, Зеленский признал, что не помнит, какие вопросы парламентарии рассмотрят в первый день своей работы. А вот кто и на какую должность претендует, он помнит хорошо, но ни одного имени он так и не назвал. Со слов Зеленского, решение относительно будущего премьера надо принять в течение текущей недели (с 26 августа по 1 сентября).



«Относительно министра финансов, то у нас три позиции – три человека, и все трое очень хорошие. В том числе, на эту должность претендует и действующая глава Министерства финансов Оксана Маркарова», – добавил гарант.