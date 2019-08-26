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Зеленский предоставил Раде последний шанс: все решится до 1 сентября, подробности
Президент Владимир Зеленский раскрыл план работы первых недель новой Верховной Рады
Об этом пишет Знай.
В частности, у главы государства отметили, что его команда имеет план относительно первых недель работы Верховной Рады 9 созыва, а эта стратегия касается законопроектов и должностей.
Так, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отвечать за план действий в новой ВР будет действующий представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук, который также может стать первым вице-спикером Рады.
Также Владимир Зеленский заявил, что не помнит, какие конкретно законопроекты народные депутаты будут рассматривать в первый день работы Парламента. При этом он знает, кто из нардепов на какую должность претендуют.
Что касается нового премьер-министра Украины, то его кандидатура будет утверждена в период с 26 августа по 1 сентября.
«Относительно министра финансов, то мы имеем три позиции – три человека, и все трое очень хорошие. Так, на эту должность претендует и действующая глава Министерства финансов Оксана Маркарова», — подытожил Зеленский в общении с журналистами.
Ранее мы сообщали о том, что «Слуга народа» может создать коалицию с «Голосом». Об этом в интервью журналистам рассказал новоизбранный нардеп от «Слуги народа» Игорь Кривошеев. По его словам, в Верховной Раде 9 созыва президентская фракция «Слуги народа» может сотрудничать с «Голосом» Святослава Вакарчука.
«У них моральный компас где-то схожий с нашим», — утверждает новоиспеченный политик.
Народный депутат от «Слуги народа» Игор Кривошеев не исключает создания конституционного большинства в 300 голосов с депутатами, которые прошли в Парламент по мажоритарной системе.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, 1 сентября, Верховная Рада, Зеленский
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