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Зеленский произвел фурор на главу Всемирного банка: «готов помогать», детали триумфа
Стали известны подробности важной встречи президента Владимира Зеленского с директором Всемирного банка Дэвидом Мелпасом
Об этом глава Всемирного банка написал в своей личной колонке для издания Financial Times, передает Левый Берег.
Отмечается, что встреча прошла успешно и Украина обзавелась серьезным финансовым другом, который «готов помогать».
Так, президент Владимир Зеленский на встрече с Дэвидом Мелпасом заявил о планах провести земельную реформу, завершить анбандлинг «Нафтогаза», демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также пообещал уважать независимость НБУ.
По итогам встречи, после которой Дэвид Мелпас остался доволен, директор Всемирного банка перечислил основные шаги, необходимые для ускорения экономического роста Украины.
«Критически важным первым шагом является привлечение больших инвестиций. Для этого Украине потребуется разрешить рыночную конкуренцию, ликвидировать монополии и укрепить верховенство права. Государственные предприятия присутствуют почти в 30 секторах экономики и занимают значительную долю рынка более чем на половине рынков, где они работают», — утверждает финансовый эксперт.
Что касается банковской сферы, то Дэвид Мелпас посоветовал Украине ввести механизм списания полностью обеспеченных неработающих кредитов, а также гарантировать менеджменту и набсоветам банков защиту от необоснованного судебного преследования. На встрече он также призвал главу государства Владимира Зеленского как можно быстрее завершить назначение независимых набсоветов в госбанки и защитить независимость Нацбанка.
«Украина занимает первое место по площади пахотных земель в Европе, но урожайность с гектара намного ниже, чем во Франции или Германии. Один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% минеральных удобрений», — коснулся глава Всемирного банка темы сельского хозяйства, которым, по мнению Мелпаса, должна воспользоваться Украина.
Также на встрече он призвал Украину снять мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения и запустить рынок земли. Мелпас не сомневается, что эта процедура станет толчком для инвестиций в механизацию и ирригацию, будет стимулировать переход к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью, улучшит доступ к капиталу небольших хозяйств.
«На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых точек роста, на которые я буду ссылаться в своих встречах в G7… Серьезный мандат доверия народа открывает властям путь к быстрым изменениям, и Всемирный банк полон решимости оказать поддержку в этом сложном путешествии к более свободной и сильной Украине», — подытожил директор Всемирного банка в своей личной колонке для Financial Times.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, банк, Всемирный банк, Зеленский
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