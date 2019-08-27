«Дождей не предвидится»: синоптики прогнозируют жару до конца недели

27.08.2019 11:48

До конца недели в Украине сохранится жаркая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети, передает donpress.

Синоптик отмечает, что 27-го августа погоду Украины будет определять антициклон:

«И определять он эту погоду сколько видит синоптических глаз, то есть, еще долго. А это значит, что надо набраться терпения на бездождевую погоду и поливать то, что потребует полива».

По ее словам, сухой воздух с пылью будет доминировать в Украине в ближайшие время. Температура воздуха в течение дня составит + 26 + 32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается + 23 + 27 градусов. В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.

Снижение температуры воздуха прогнозируется 29 августа, однако дождей пока не предвидится:

«Поэтому пейте побольше воды, поливайте цветы и не забывайте ставить на улице мисочки с водой для бездомных животных. Еще — лето, поэтому любуемся им».