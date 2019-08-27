Финиш вступительной кампании. Кем хотят стать юные украинцы?

27.08.2019 13:47

Вступительная кампания в вузы завершилась. В начале августа учебные заведения зачислили абитуриентов на бюджетную форму обучения и обнародовали списки тех, кто претендует на места по контракту. Пока первокурсники готовятся к учебному году, Министерство образования подводит итоги вступительной кампании и определяет главные тенденции.

Поступают не только в столицу

По данным Министерства образования, в 2019 году на бюджетную форму обучения поступили 52,5 тысячи абитуриентов. До 1 августа все, кто претендовал на бюджетное место, должны были отнести в университеты оригиналы документов. В противном случае – заявление аннулировалось.

Тем временем зачисление на контракт продолжается и официально завершится до 30 сентября. Каждый университет самостоятельно определяет сроки подписания договоров о платном обучении.

Традиционно самыми популярными среди поступающих были заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра. В топ-университетов по количеству поданных заявлений вошли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Киевский политехнический университет имени Игоря Сикорского.

Любопытной тенденцией стал рост интереса абитуриентов к вузам-переселенцам из Донбасса. По данным МОН, прирост заявлений в вузы Луганской и Донецкой областей составил 27% и 21% по сравнению с прошлым годом.

«Успехи делают наши перемещенные вузы по госзаказу. Среди них больше всего госзаказа получили Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, Таврический национальный университет имени Владимира Вернадского», – уточнила министр образования Лилия Гриневич во время пресс-конференции на тему вступительной кампании.

В этом году 26% абитуриентов воспользовались отраслевым коэффициентом. Он применялся для поступления на специальности с особой государственной поддержкой, например, строительные, и умножал конкурсный балл на 1,02. Почти 14% использовали «сельский» коэффициент, который начислялся поступающим из сел. Также этим летом первые 27 абитуриентов поступили на бюджет на медицину или педагогику в обмен на согласие отработать три года в селе после выпуска.

Филологи и юристы все еще популярны

Самыми популярными среди абитуриентов остаются гуманитарные специальности: филология, право, менеджмент, педагогика. В топ-специальностей по количеству поданных заявлений также вошли журналистика, экономика, психология и медицина.

Работники образования отмечают, что, несмотря на устойчивые тенденции в выборе специальностей, вступительная кампания отличалась разнообразием проходного балла. От самого высокого показателя в 195 баллов для поступления на «Филологию» до минимального 101-го для заочной формы «Механической инженерии».

Достаточно сложно было попасть на «Международное право», «Международные отношения» и «Международные экономические отношения». Для вступления нужно было набрать более 190 баллов. Выше 180 баллов необходимо было получить, чтобы пройти на «Стоматологию», «Политологию», «Журналистику», «Психологию», «Культурологию», «Историю» и «Публичное администрирование». Самые низкие проходные баллы требовались в технических специальностях.

«Проходные баллы низкие там, где низким является конкурс, например, на условное «Горное дело» зачисленных меньше, чем бюджетных мест. В таких условиях на обучение за государственный счет могут попасть люди, которые вообще не знают физики и математики», – объясняет директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

Эксперты сетуют, что популярные у студентов профессии не востребованы, и через 5 лет в Украине умножится количество дипломированных безработных. Из десятка топ-специальностей работодатели ждут разве что выпускников компьютерных специальностей, медиков и педагогов.

«Вакансий филологов у нас всего лишь несколько десятков в месяц, в то время как на продавцов-консультантов – несколько тысяч. Поэтому люди, которые имеют диплом филолога, вынуждены идти работать администраторами, переводчиками, офис-менеджерами и так далее», – говорит HR-эксперт сайта rabota.ua. Татьяна Пашкина

В МОН говорят, что о проблеме знают и пытаются популяризировать технические специальности.

«Мы бы хотели, чтобы популярнее были инженерные специальности и естественные науки. И мы уже над этим работаем», – комментируют в Минобразования.

Осознанный выбор и меньше заявлений

По мнению министра образования и науки Лилии Гриневич, в этом году абитуриенты более взвешенно стали подходить к выбору специальности и вуза. По сравнению с прошлым годом возросло количество поступающих и электронных кабинетов, которые они создали, но уменьшилось количество заявлений: 162 тысячи кабинетов и 914 тысяч заявлений в прошлом году против 168 тысяч кабинетов и 831 тысячи заявлений в этом году.

Эксперты в сфере образования предполагают, что одной из причин такого изменения является введение специального тестирования для абитуриентов, подготовленного аналитическим центром CEDOS. Пройдя тест (https://cedos.org.ua/vybir), абитуриенты могли определиться, куда поступать. По статистике, в течение вступительной кампании страницу просмотрели 131 тысяча человек.

В МОН говорят, что итоги кампании позволяют сделать определенные выводы и усовершенствовать поступление следующего года. Например, сократить количество возможных заявлений, но снять ограничения по специальностям.

«Данные этой вступительной кампании свидетельствуют, что нет необходимости подавать 7 заявлений, потому что эти 6-й и 7-й приоритеты практически не работают. Мы считаем, что в следующем году нужно внести изменения в условия приема. Вы знаете, что в этом году абитуриент мог подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. Мы предлагаем, чтобы по специальностям ограничения не было вообще, а абитуриент имел 5 заявлений. Каждое он по своему усмотрению сможет подать в любой вуз и на любую специальность», – пояснила Гриневич.

Вступительная кампания показала – высшее образование требует изменений. В современном мире подход «диплом ради диплома» уже не работает. Нужно больше ориентироваться на рынок труда, сокращать государственный заказ и изменять условия конкурса для отдельных специальностей. И тогда высшее образование получит новую ценность.