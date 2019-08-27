Главная / Новости / Украина / Ярош обратился к украинцам и Зеленскому: «Вы же за, Владимир Александрович?»
Последние новости раздела
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- "Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин19:40
- Ярош обратился к украинцам и Зеленскому: «Вы же за, Владимир Александрович?»17:06
- У Зеленского окончательно определились с проблемой Крыма16:47
- Обязательная вакцинация школьников. Что следует знать родителям?13:56
- Финиш вступительной кампании. Кем хотят стать юные украинцы?13:47
- «Дождей не предвидится»: синоптики прогнозируют жару до конца недели11:48
- Украинцев ожидает крупное повышение цен – откуда ждать удар11:29
- Обмен пленными с Россией: появилось важное заявление о количестве и сроках10:52
- Гороскоп на 27 августа: Львам нельзя искать простых путей, а Девам нужно работать в команде07:48
Ярош обратился к украинцам и Зеленскому: «Вы же за, Владимир Александрович?»
27.08.2019 17:06
Лидер УДА Дмитрий Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его к «освобождению Украины». Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook, пишет ДонПресс.
В публикации Ярош описал свой недавний сон, в котором он якобы освобождал территории Донбасса и аннексированного Крыма с незнакомыми ему бойцами. При этом он добавил, что подобное настроение у него было до трагедии в Иловайске. Ярош призвал украинцев не отчаиваться и продолжать борьбу, и тогда победа будет за украинским народом. Лидер УДА и обратился к Зеленскому с вопросом: «Вы же за?»
Теги: Донбасс, сон, победа, обращение, Ярош, Зеленский
Читайте также:
- Ярош обсудил с Наевым вопрос вхождения бойцов УДА в состав ВСУ
- О чем Ярош договорился с новым главой СБУ
- Воспитанники школ-интернатов боролись за победу в турнире по плаванию
- "Я люблю бороться"
- КХЛ. ХК "Донбасс" победил "Северсталь"
- У конкурсі репортажів «Самовидець» перемогла колишня журналістка газети "Донбасс"
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви17:26
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке16:30
- В Перевальске во время пожара серьезно пострадали две женщины16:11
- В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»15:53
- В Донецке обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями15:52
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар14:59
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...21:23
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень20:31
- Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек 20:05
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- "Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин19:40
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...21:23
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень20:31
- Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек 20:05
- Обязательная вакцинация школьников. Что следует знать родителям?13:56
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег