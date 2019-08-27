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"Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин
В проведении встречи в "нормандском формате" ради завершения войны на Донбассе заинтересованы все страны-участницы и США, но никак не Россия. Ведь ее президент Владимир Путин видит в этих переговорах лишь одну выгоду – заманить Европу в ловушку ради заполучения всей территории Украины.
Такое мнение выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Эспрессо", подробно объяснив, что принесет урегулирование на Донбассе Украине, Франции и Германии, передает dialog.
"В этом урегулировании заинтересованы практически все. Владимир Зеленский – потому что давал обещание завершить войну. Эммануэль Макрон – потому что видит в урегулировании возможность усиления собственного влияния в Европе и в мире. Ангела Меркель – потому что не хотела бы уйти из большой политики, оставив преемнику незавершенный конфликт. О заинтересованности Дональда Трампа и говорить не приходится. Накануне президентских выборов в США американскому президенту необходимы различные истории успеха. Но есть тот, кому урегулирование на Донбассе совершенно не нужно – Владимир Путин", – подчеркнул Портников. По его словам продолжение конфликта наоборот позволяет российскому президенту шантажировать Запад и сдерживать движение Украины в сторону цивилизованного мира. И его согласие на встречу в "нормандском формате" означает только одно – Путин ждет, что в обмен на прекращение войны западные лидеры отдадут ему всю Украину целиком, а не только Донбасс. "И российская сторона этого даже не скрывает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил о возможности саммита в случае, если будет гарантировано исполнение так называемой "формулы Штайнмайера". Проще говоря – оккупированные Россией территории Украины получат постоянный статус конституционной автономии, российский контроль над ними сохранится, украинские войска отойдут. На европейской и евроатлантической интеграции Украины будет поставлена точка. Путину именно это сегодня и нужно", – объясняет логику агрессора Портников. Что касается Запада, то он, полагает журналист, будет удовлетворен тем, что Украина восстановила свою территориальную целостность. Правда, без Крыма, но это уже следующий этап переговоров. А тем временем с России успеют снять большую часть санкций и продолжат зарабатывать деньги. "Остается только понять, будет ли считать президент Зеленский такой результат "нормандского саммита" результативным и как отреагируют на такой результат сами украинцы", – предостерег Портников.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, Европа, переговоры, ловушка, нормандский формат
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