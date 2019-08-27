Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания

27.08.2019 20:57

1 сентября 2019-го в Украине начинается не только новый учебный год, но и очередной этап внедрения масштабной реформы среднего образования.

Школьникам и их родителям эта реформаторская инициатива уже хорошо известна как новая украинская школа (НУШ), передает from-ua.

Что же представляет собой НУШ и что уже изменилось в школах благодаря реформе?

Что такое новая украинская школа

НУШ — это главная реформа Министерства образования и науки под руководством Лилии Гриневич, начатая в последние годы и запланированная на десятилетие вперед.

Ее ключевая цель — создать школу, «в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, как это происходит сейчас, но и умение применять их в жизни».

Теперь главная задача для учеников украинских школ — овладеть за 12 лет обучения не столько отдельными предметами, сколько так называемыми «компетентностями». Их перечень следующий:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на иностранных языках и родном (если он отличается от государственного);

математическая компетентность;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

умение учиться на протяжении жизни;

гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей;

культурная компетентность;

предприимчивость и финансовая грамотность.

Каждая из таких компетенций — это комбинация знаний, умений, навыков, образа мышления, а также взглядов и ценностей. При этом в рамках одного школьного предмета ученики — в зависимости от формы подачи того или иного материала — могут овладевать сразу несколькими компетенциями.

В МОН надеются, что они помогут выпускникам школ успешно социализироваться, начать профессиональную деятельность или продолжить обучение.

«Формируется ядро знаний, на которое будут накладываться умение этими знаниями пользоваться, ценности и навыки, которые понадобятся выпускникам украинской школы в профессиональной и частной жизни», — говорится в официальной концепции новой украинской школы.

В частности, НУШ должна сформировать у школьников такие умения:

читать с пониманием

выражать собственное мнение устно и письменно

мыслить критически и системно

логично обосновывать свою позицию,

быть творческими и инициативными

конструктивно управлять эмоциями

оценивать риски

принимать решения

решать проблемы

сотрудничать с другими людьми.

Что уже изменилось в украинских школах?

Дорога к изменениям была открыта осенью 2017 года, когда парламент принял новый закон Об образовании — именно он регулирует основные принципы новой образовательной системы.

Внедрять ее начали с учеников первых классов. Уже в 2017/2018 учебном году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 все украинские первоклассники учились по новой системе.

В школах было внедрено немало нового. Среди главных примеров изменений:

Обучение через деятельность

Теперь ключевая задача учителя — дать возможность учащимся усвоить необходимый материал через деятельный подход. «То есть школьники будут чаще что-то делать, вместо того чтобы сидеть за партами и слушать учителя», — объясняют в МОН. Речь идет о самых разных формах, среди которых могут быть обучающие игры, экскурсии, эксперименты, групповые проекты, моделирование жизненных ситуаций и тому подобное.

МОН поощряет преподавателей к тому, чтобы ученики получали целостное представление о мире — изучали явления с точки зрения различных наук и учились решать реальные проблемы с помощью знаний по различным дисциплинам.

Отмена домашних заданий для первоклассников

Ученикам первого класса новой украинской школы не задают домашних заданий. А время на их выполнение в других классах младшей школы ограничено: школьники второго класса должны тратить на домашнее задание не более 45 мин, третьеклассники — не более 1 ч и 10 мин, ученики четвертого класса — не более 1 ч и 30 мин.

Новая система оценивания

В первых двух классах НУШ ученики не получают оценок в баллах вообще — такой способ оценивания появляется лишь с третьего класса.

Еще более важно, что вместо табелей в младшей школе появилось Свидетельство достижений ученика — описательная модель оценивания учащихся по 51-му показателю.

Все их заполняет учитель. Документ предусматривают только четыре уровня оценки: «имеет значительные успехи», «демонстрирует заметный прогресс», «достигает результатов с помощью учителя», «требует значительного внимания и помощи».

В первой части свидетельства преподаватель оценивает социальные и рабочие компетентности школьника. Например, был ли ребенок активным на уроках, задавал ли вопросы о чем-то новом и непонятном, проявлял ли самостоятельность в работе, решал ли конфликты мирным путем.

Во второй части — оценка попредметно. Однако учебные достижения сформулированы нестандартным образом. Например, насколько ученик «интересуется изучаемыми темами, проявляет любознательность к окружающему миру» (предмет Я исследую мир), соблюдает ли «правила общения: приветствие, прощание, благодарность, просьба, вопрос» (предмет Украинский язык), насколько он «ориентируется в пространстве, объясняет расположение предметов» (Математика), придерживается ли «установленных условий и правил игры» (Физкультура) и т. д.

Запрет объявлять оценки

Теперь учитель не имеет права объявлять оценки на весь класс — он может лишь описательно оценить усилия школьника. А знать конкретный уровень оценки либо баллы имеют право лишь сами ученики и их родители.

Отмена собеседований для поступления в школу

Первоклассников НУШ обязаны зарегистрировать в одной из школ по месту регистрации. Школы не имеют права проводить собеседования, конкурсы или другие виды проверок для первоклашек.

Это нововведение, действующее с 2018 года, вызвало немало споров, ведь возможность выбрать начальную школу значительно сузилась. Однако в МОН надеются, что таким образом всем школьникам будут гарантированы равные права — независимо от финансовых возможностей семьи.

Новое образовательное пространство

За средства государственного и городских бюджетов большинство первых классов школ в Украине было переоборудовано в соответствии с потребностями НУШ. В школах появились конструкторы LEGO для обучающих игр, современная мебель, личные шкафчики для школьников.

В идеале в каждом первом классе НУШ должно быть создано восемь учебных пространств:

для учебно-познавательной деятельности (при этом парты или столы должны быть одноместными)

для сменных тематик (доски / флипчарты / стенды для диаграмм и рисунков)

для игры (как настольных, так и подвижных игр)

для художественно-творческой деятельности

уголок живой природы для проведения опытов (проращивание зерна, уход за растениями, аквариум)

для отдыха (с ковром, где можно сидеть и играть, пуфиками, подушками)

детская классная библиотека

пространство учителя

Что еще принесет школьная реформа в ближайшее время?

С 1 сентября 2019 года стандарты НУШ начинают действовать не только в первых, но и во вторых классах украинских школ. А также в третьих классах тех ста заведений, где реформу начали внедрять еще в 2017 году.

Немало новаций ждет также других школьников, даже если они учатся в старших классах.

Так, в 2018/2019 году школы впервые получат возможность организовывать для учащихся сетевые формы образования — то есть отдельные дисциплины могут преподавать не школьные учителя, а специалисты профильных организаций и учреждений культуры, спорта и т. д.

Кроме того, теперь в школах официально отменили школьную форму — в соответствии с новым президентским указом.

Уже с 1 сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения. Это может быть семейное (домашнее) обучение, экстернат или педагогический патронаж.

При этом перевод ученика на обучение дома возможен по заявлению родителей и не требует дополнительного согласования, как это было раньше.