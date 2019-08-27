Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Обмен пленными с Россией: появилось важное заявление о количестве и сроках

27.08.2019 10:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обмен пленными с Россией: появилось важное заявление о количестве и сроках

Во вторник, 27 августа, Москва и Киев восстановят подготовку к обмену заключенными.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точной даты пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника восстановится активная работа, и начнутся сдвиги. Так или иначе, вскоре все должно произойти", - рассказал адвокат заключенных граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

Отмечают, что сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, освобожденных на обмен. По словам Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежних обвинений.

"Мы занимаемся вопросом процессуального очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедуру подготовки людей к обмену будет продолжено", - заявил адвокат россиян.

При этом окончательное решение, сколько людей будет в списках с обеих сторон, пока нет. Напомним, ранее говорилось о формуле обмена 33 на 33.

Рыбин, со своей стороны, пояснил, что объявленные цифры нельзя называть окончательными.

"Это возможно формула. Состав обсуждается в процессе ежедневной работы. Может быть больше, а может и меньше", - подчеркнул правозащитник.

В секретариате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой на звонки и запросы журналистов не ответили.

В аппарате российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили, что воздержатся от комментариев до наступления полной ясности с возвращением заключенных.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, дата, заключенные, Верховная Рада, обмен пленными
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх