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Украинцев ожидает крупное повышение цен – откуда ждать удар
Украинские эксперты уже в середине сентября прогнозируют ослабление национальной валюты. Так, на конец года ожидают 27-28 гривен за доллар.
Об этом сообщает ряд украинских изданий, передает "Диалог.UA".
Картошка будет вдвое дороже, чем в прошлом году. Но в сентябре еще есть возможность купить дешевле – 12-13 гривен за килограмм. Аналогичная ситуация и с луком. Сейчас килограмм продают по 12-13, а где и по 16 гривен. В мешках – по 10. Эксперты советуют запасаться луком в октябре - ноябре. Тогда будет дешевле. Остальные овощи – морковь, капуста – выросли в цене на 7-8 процентов по сравнению с прошлым годом. Ценовые рекорды снова бьет гречка. Ведь крупы посеяли на 60 процентов меньше, чем в прошлом году. Килограмм обойдется в 25-30 гривен. Подорожает также сахар. Также стоит ждать подорожания хлеба, ведь он каждый год дорожает на 22-23 процента, при этом все продукты будут только расти в цене. Стоит ожидать и подорожания табачных изделий. Ко всему прочему нефтепродукты - бензин, дизель, сжиженный газ – очень зависимы от курса доллара. И поскольку сейчас гривна крепка, то никаких предпосылок для подорожания нет. Вместе с тем осень заставляет вспомнить и о коммунальных платежах. Специалисты уже предупреждают, что в целом они вырастут на 15-20%. Первой подорожает вода. Ведь она зависит от электроэнергии. А согласно новому закону о рынке электроэнергии, водоканалы должны закупить электричество заранее со 100-процентной предоплатой.
Теги: Украина, Донбасс, доллар, валюта, рост цен, продукты, повышение
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