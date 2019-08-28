100 дней президентства: Зеленский дал интервью актеру из сериала «Слуга народа»

28.08.2019 08:17

Украинский телеканал «1+1» покажет интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю 100 дней его президентства, которое он дал актеру из сериала «Слуга народа» Станиславу Боклану. Соответствующий анонс разместила «Студия Квартал 95» в Facebook.

В видеоанонсе Станислав Боклан, обращается к главе государства:

«Здравствуйте, господин президент Голобо … простите, Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр», — говорит на видео Боклан.

Он уточняет, что за 100 дней президентства Зеленского к нему накопилось много вопросов:

«Что было сделано для страны за это время? Какие смс пишет Зеленскому Коломойский? И почему так много ваших друзей и знакомых работают в Офисе Президента? И что господин Богдан постоянно шепчет вам на ухо?», — спрашивает актер.

В пресс-службе президента подтвердили, что интервью уже записано.

Источник: https://donpress.com