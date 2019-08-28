Богатырёву арестовали сразу по возвращению в Украину

28.08.2019 17:10

"Как не хорошо в гостях, а дома лучше". Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вернулась в Украину, но возвращение домой не принесло радостных встреч и приятных моментов, так как сразу в аэропорту была задержана правоохранительными органами. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Сегодня".



Экс-министр здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Национальной полиции Украины. Богатырева пряталась от следственных органов 5 лет. Суд дал разрешение на ее задержание содержание под стражей. "Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" передана Нацполиции", – сказал сотрудник полиции.



Осенью 2014 года Богатыреву объявили в розыск в Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на крупную сумму во время закупок лекарственных средств и медицинского оборудования. С января 2015 года экс-министр находилась в международном розыске Интерпола. Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что она умышленно уклоняется от следствия и суда.