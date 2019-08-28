Богдан побывал в НАБУ на допросе - СМИ

28.08.2019 16:15

Андрей Богдан, как сообщает информагентство Українські Новини, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, побывал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Детективов НАБУ интересовали детали возможного предложения взятки в размере 20 миллионов долларов, ранее предложенной руководителю Офиса президента, сообщает replyua.net.



Андрей Богдан побывал на допросе в НАБУ. Правда, пока никаких громких деталей в медиа-прострастве так и не появилось. Известно лишь, что допрос руководителя Офиса президента состоялся на прошлой неделе. Детективов НАБУ интересовали детали возможного предложения ему взятки в размере 20 миллионов долларов.



Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по данному факту. Основанием стало обращения киевского городского головы. Виталий Кличко попросил детективов проверить, не получал ли Богдан неправомерную выгоду в размере 20 миллионов долларов. Сам глава Офиса президента ранее заявлял, что один из «смотрящих» по столице предлагал ему такую сумму в качестве вознаграждения за оказание «определенной помощи». Читайте также: Запуск «Турецкого потока» для Украины означает практически полную потерю транзита по южному направлению - Макогон.