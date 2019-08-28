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Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики
Согласно прогнозу, сделанному аналитиками Ассоциации производителей молока, осенью цены на молокопродукты в Украине вырастут как минимум на 5 процентов по сравнению с июнем-июлем. Подорожание молочки будет обусловлено сразу несколькими причинами, в том числе и дефицитом сырья, сообщает replyua.net.
Осенью этого года цены на молочные продукты в Украине вырастут как минимум на 5 процентов, по сравнению с июнем-июлем. Такой прогноз составили аналитики Ассоциации производителей молока. Объясняя причины подорожания, аналитики выделили несколько приоритетных факторов.
Один из них - это дефицит сырья, обусловленный сокращением поголовья коров в стране. Ведь только за последние полгода в Украине только в промсекторе вырезали 9,7 тысячи голов. Вследствие этого перерабатывающие предприятия недополучили более 160 тысяч тонн молока. Кроме того, цены пойдут вверх и в связи с необходимостью внедрения новых требований пищевого законодательства. Чтобы им соответствовать, молочным фермам придется идти на дополнительные траты, связанные как с обучением персонала, так и с модернизацией производства. Читайте также: Много громких заявлений и отсутствие реальных результатов - эксперт оценил 100 дней президентства Зеленского.
Теги: Донбасс, цена, молочная продукция, осень
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