Фурам в Украине придется платить за проезд по дорогам

Вскоре водителям большегрузного транспорта предстоит платить за проезд по дорогам. Для этого в Укравтодоре создадут систему сбора оплат.

"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении - ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины",

- сообщил глава агентства Славомир Новак

Он считает, что данная мера поможет улучшить качество дорог, так как перегруженные фуры разрушают дороги.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам",

- сказал и.о. главы ведомства.