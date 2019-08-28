«Генпрокуратура всё!» У Зеленского принято важное решение: подробности

28.08.2019 11:45

Партия «Слуга народа» планирует реформировать Генеральную прокуратуру в Офис Генпрокурора. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Так, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это повлечет «чистку» всех кадров.

В то же время, в рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями. А это, по словам источника издания, вместе с ратификацией Римского статута, о намерении чего уже было заявлено, может повлечь за собой закрытие уголовных дел против Российской Федерации и породить угрозу уголовного преследования украинских военнослужащих.

Источник: https://from-ua.com