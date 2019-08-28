Экс-депутат Госдумы РФ прогнозирует возвращение Зеленским мира на Донбасс

28.08.2019 10:32

Экс- депутат Госдумы РФ Илья Пономарев не считает возможным вариант эскалации военного конфликта на Донбассе, так как для Кремля оккупированные территории — это «головная боль».

Так, российский политик отметил:

«Я не вижу причин для развития подобного сценария. Наоборот, считаю, что сейчас как никогда возможно договориться с Россией о сдаче Донбасса. Кремль хочет снять с себя эту головную боль в обмен на нормализацию отношений с Западом и, хотя бы частичную, отмену санкций».

По мнению Пономарева, президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся вернуть неподконтрольные территории Донбасса без существенных уступок российскому лидеру Владимиру Путину:

«Ничто не мешает этому конфликту и дальше существовать в „замороженном“ состоянии, но все-таки если украинская сторона проявит настойчивость и переговорное искусство, я думаю, президент Зеленский свое обещание мира сможет сдержать без существенных уступок со стороны Украины».

Источник: https://donpress.com