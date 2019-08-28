Как сообщают из Крыма, курортный сезон на аннексированном полуострове нынче никакой. Желающих понежиться на крымском солнышке мало. Но российские оккупационные власти решили компенсировать количество отдыхающих, количеством военных.

По сведениям крымских блогеров, вместо туристов на аннексированный полуостров в массовом количестве прибывает военная техника. Ее перемещение по новому Крымскому мосту даже сняли на видео и зафиксировали на фото.

«Ну вот! Туристы рванули! Колонна! «Колонна военной техники прошла под арками Крымского моста в рамках начавшихся масштабных командно-штабных учений в Южном военном округе РФ».

Ранее этот же блогер выкладывал в сеть снимки пустого Крымского моста с комментарием: «Август! В Крыму апофеоз сезона! Туристы караваном едут».

Стоит отметить, что начиная с момента аннексии в 2014 году Путин регулярно проводит на территории аннексированного Крыма военные учения. Так, российские оккупанты на днях выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника в рамках очередных военных учений с использованием истребителей.

Ранее на полигоне "Ангарский" отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота РФ провела учения по блокированию и уничтожению условного противника в условиях горной местности.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. Более того резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​

Но, Путин решил превратить, отобранный у Украины Крымский полуостров в военно-морскую базу. Впрочем, чтобы оккупанты не хотели, Крым - это Украина и он непременно будет освобожден.