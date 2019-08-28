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Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского

28.08.2019 18:16
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Кремль сделал заявление после освобождения Вышинского

​Российские власти приветствуют вердикт украинского суда, решением которого главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского выпустили из тюрьмы под личное обязательство.

Заявление об этом сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, о чем сообщают информационные агентства. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в [остальных] оценках мы ограничимся.

Мы приветствуем это решение", - заявил он. Однако представитель Путина отказался отвечать на вопрос об ответных действиях России и заявил лишь о существовании "определенных контактов". Песков также оставил без ответа вопрос о дате возможного обмена заключенных между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, будут ли Сенцов и Вышинский в сделке по обмену пленными.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, суд, освобождение, Кремль, Песков
 
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