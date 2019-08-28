На первое заседание ВР пригласили спикера времен Януковича Рыбака

28.08.2019 12:40

Члены подготовительной группы по организации первого заседания Верховной Рады девятого созыва поддержали просьбу представителя ОПЗЖ и пригласила экс-спикера парламента Владимира Рыбака на торжественное заседание Рады, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Отмечается, что инициатива о включении Рыбака в перечень приглашенных принадлежит представителю ОПЗЖ Нестору Шуфричу.



Руководитель подгруппы, занимающейся организационными вопросами, Сергей Ионушас («Слуга народа») отметил, что в подгруппе не приняли решение под данному вопросу, однако на заседании подготовительной группы представители политических сил могут высказать свои позиции относительно приглашения Рыбака.



«Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, которые проживают на территории государства. Так что, я думаю, всё-таки все председатели Верховной Рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция», — сказал руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков.