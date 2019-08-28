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НАБУ заявилось с обыском к руководителю лесхоза на Харьковщине
После избиения журналиста телеканала "112 Украина" стало известно, что детективы НАБУ проводят обыск в доме руководителя государственного лесхоза "Гутянский" в Харьковской области Виктора Сиси. Об этом сообщил новоизбранный депутат Верховной Рады Алексей Кучер на своей странице в Facebook, передает 112ua.
"Сейчас в доме лесника Виктора Сиси проводится обыск детективами НАБУ", - написал Кучер.
Отмечается, что детективы начали обыск несмотря на сопротивление сотрудников государственной охраны правоохранительным органам.
В пресс-службе НАБУ отметили, что обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия).
Как сообщается, расследование этих фактов НАБУ осуществляет с февраля 2019 года.
В НАБУ также подчеркнули, что "по месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законной следственного действия".
Напомним, сегодня в поселке Золочев Харьковской области неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса. Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали скорую помощь. Канал "112 Украина" призвал правоохранительные органы немедленно вмешаться в ситуацию.
Полиция Харьковской области внесла в ЕРДР сведения о препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу телеканала "112 Украина" возле лесхоза.
Сотрудники МВД задержали более 30 человек, которые избили съемочную группу "112 Украина".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, обыск, НАБУ
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