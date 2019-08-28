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«Настроены рубить»: журналистка сообщила новые данные о назначениях Владимира Зеленского в Кабмине
Глава государства Владимир Зеленский намерен оставить Оксану Маркарову на должности главы Минфина.
Как передает replyua.net, об этом главред «Левого берега» Соня Кошкина сообщила с своем Telegram-канале. Кроме того, она назвала основных претендентов на глав Минздрава, Минобороны и Минэнерго По словам журналистки, команда Зеленского хочет ликвидировать должности вице-премьеров.
«В целом, ЗеКоманда этот институт настроена рубить. Непонятно даже, будет ли просто первый вице, не говоря уже о «простых». Хреновый сигнал для регионов. С децентрализацией все не просто плохо, а очень плохо. «Специального» министра по ней не будет, «вице» - тем более. Ведомство Геннадия Зубко идет под нож. А с ним - проблемы местных властей, громад и тд. Возможно, конечно, ещё передумают - время есть. Очень надеюсь. Но, с учетом того, что эти светлые люди вообще хотят области укрупнять, сильно сомневаюсь», – пояснила она.
Также Кошкина добавила, что руководитель Национальной службы охраны здоровья Украины Олег Петренко уже отказался от должности главы Минздрава, а Министерство инфраструктуры возглавит Владислав Криклий, ныне занимаемый должность начальника главного сервисного центра МВД.
Теги: Донбасс, журналист, изменение, Кабмин, Зеленский
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