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Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения
В Киеве не будут запрещать детям, которые не прошли вакцинацию, посещать учебные заведения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Он отметил, что накануне была проведена комиссия, на которой обсуждались вопросы вакцинации.
"Комиссия решила департаментам медицины и образования совместно отработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации. 2 сентября начнется новый учебный год и запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения не будет. Но в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, поскольку медики сигнализируют о заболеваниях, имеющих признаки эпидемии, мы вынуждены будем ограничивать доступ невакцинированных детей в заведения образования и обеспечивать им право получить образование дистанционно", - рассказал он.
Мондриевский отметил, что запретить детям без прививки посещать учебные заведения КГГА не может, поэтому призывает родителей осуществлять профилактику заболеваний и ответственно относиться к вакцинации своих детей.
Заместитель председателя КГГА также отметил, что проверять справку о прививках ребенка на признаки подделки учебные заведения не имеют полномочий.
Кроме того, он отметил, что заставить родителей делать прививки власти города не могут, хотя соответствующая статья закона "О защите населения от инфекционных болезней" обязывает обязательно делать прививку.
В свою очередь, директор Департамента образования и науки Елена Фиданян отметила, что у детей, которые уже зачислены в школы и детские сады, имеется прививка, поскольку их принимают в заведения образования при наличии соответствующего пакета документов, в который входит и справка определенного образца, предусматривающая вакцинацию.
"Но принимать новых детей, которые приходят в детские сады и школы, без прививок никто не будет. Тех, кто уже зачислены, отчислять мы не имеем права, поскольку отчисление ребенка происходит только по собственному заявлению родителей. Нет заявления - мы не можем отчислить ребенка", - подчеркнула она.
Источник: https://from-ua.com
Теги: дети, школа, запрет, вакцинация
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