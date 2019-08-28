«Невозможно открыть окна»: в Крыму произошло новое ЧП, власти молчат

28.08.2019 20:20

Жители оккупированного Крыма снова жалуются на «власть» из-за очередного ЧП на полуострове, передает replyua.net.

В частности сообщается, что в городе Армянск повторились выбросы вредных веществ в воздух. В результате местные жители пожаловались на проблемы со здоровьем. В сети пишут, что ухудшение экологической обстановки в городе крымчане заметили в середине августа с наступлением жары. Люди жалуются на раздражение слизистых, аллергические реакции, маслянисто-ржавый налет на металлических поверхностях.



В то же время ситуацию прокомментировал местный общественник, «депутат городского совета» Армянска Виктор Мохов. «Выбросы меньше, чем в прошлом году, но они очень хорошо ощущаются. Несколько недель назад запахи чувствовались только ближе к утру, то теперь даже вечером невозможно открыть окна», - говорит он. Мохов также сообщил, что оповещал власть, однако там молчат и не спешат решать проблему. В то же время он отметил, что мониторинг загрязнения воздуха, проводимый в районе Армянска и Перекопа, Мохов считает неактуальным. «Берут пробы днем, когда уже все рассеивается, а пробы необходимо брать каждые два часа», – подчеркнул житель полуострова.