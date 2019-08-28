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«Нужна результативность»: у Путина не против встречи в «нормандском формате»

28.08.2019 11:30
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Власти РФ поддержали идею проведения саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, настаивая при этом на важности получения результатов от такой встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так, он отметил:

«Очень активно идет разговор о возобновлении работы „нормандского формата“ на высшем уровне. Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность».

Песков заявил, что вначале нужно провести экспертную оценку результативности переговоров, а уже потом принимать решение о проведении встречи:

«Но саму идею саммита поддерживают все участники «нормандской четверки».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, конфликт, встреча, нормандский формат
 
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