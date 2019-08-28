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После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов

28.08.2019 20:42
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После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов

Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook .

«Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых», — говорится в сообщении.

В сообщении глава государства выразил соболезнования родственникам погибших.

Источник: https://donpress.com 

 
 


Теги: Донбасс, Дрогобыч, Зеленский
 
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