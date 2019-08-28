После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов

Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook .

«Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых», — говорится в сообщении.

В сообщении глава государства выразил соболезнования родственникам погибших.

Источник: https://donpress.com