Православные христиане отмечают сегодня Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2019 12:00

Сегодня, 28 августа, православные христиане во всем мире отмечают Успение Пресвятой Богородицы. В этот день заканчивался строгий двухнедельный Успенский пост.

В этот праздник верующие перед иконой Божией Матери и просят ее о заступничестве и прощении грехов.

С давних времен запрещалось в этот день брать в руки ножи и другие острые предметы. Все продукты просто ломали руками.

Нельзя на Успение девушкам стричь волосы.

Также считалось, что ходить босыми ногами по земле — к беде и болезням.

Источник: https://donpress.com