Приметы на 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2019 14:00

28 августа отмечается один из величайших православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Христиане в этот день вспоминают земную жизнь Богоматери и светлый переход на небеса.

Перед празднованием этого светлого дня верующие соблюдают двухнедельный Успенский пост (с 14 по 27 августа). Во время поста они отказываются от скоромной пищи и все свободное время проводят в молитвах, пишут Подробности.

История Успения Пресвятой Богородицы

После смерти и Воскресения Иисуса Матерь Божья находилась в Иерусалиме. Во время Великого гонения на Христиан Она переехала в Эфес, где часто посещала праведного Лазаря и гору Афон, которую она благословила для проповеди слова евангельского.

Незадолго до смерти Богоматерь снова прибыла в Иерусалим. Здесь Она постоянно молилась и посещала места, связанные с важными жизненными событиями Спасителя. В один из дней перед ней предстал Архангел Гавриил, который известил ее о том, что через три дня она покинет землю и поднимется на небеса к Сыну Своему.

Перед смертью Богоматерь все Свое скромное имущество завещала Своим прислужницам – вдовицам. Велела после кончины захоронить Себя в Гефсимании рядом с родителями.

В день Успения в Иерусалиме собрались для прощания с Богородицей практически все апостолы. Во время Ее ухода сам Христос в окружении многочисленных ангелов предстал перед Ней. Богоматерь обратилась к нему с молитвой и попросила благословить всех тех, кто чтит ее память. Свою душу в руки Господа Она отдала в радости и благодати.

На протяжении трех дней и трех ночей у гроба Божьей матери пребывали апостолы, воспевая псалмы. На третьи сутки к ним пришло утешение от Великого образа Матери Божьей и ее слов, призывающих всех возрадоваться, потому что теперь Она будет всегда со всеми. После утешительного изречения тело Богоматери покинуло землю, и было вознесено на небеса.

Традиции 28 августа

С 28 августа фактически наступает начало осени и начинается молодое бабье лето (по 14 сентября). Поэтому в этот день предсказывали погоду на старое бабье лето, которое начиналось 14 и заканчивалось 21 сентября.

Для земледельцев этот праздник являлся знаковым. Он завершал сезон летней полевой страды. По этому случаю в деревнях вскладчину организовывали большой "успенский" пир. Каждый житель из дома приносил напитки и угощения, которые предварительно благословлялись в храме. Также в церковь для благословения и освящения приносили колосья и семена разных хлебов.

Праздновать начинали с вечера. Утром все работали в поле. На Успение помогали в уборке урожая нуждающимся. Всем миром оказывали помощь трудолюбивым семьям, которые не успевали своими силами собрать урожай. А вот лентяев крестьяне не любили. Считали, что они сами виноваты в своих бедах.

Существует поверье, что с этого дня солнце начинает засыпать: светит не так ярко, как в середине лета, и греет меньше. С каждым днем становится все холоднее. Перелетные птицы готовятся к отлету на юг.

Начиналась пора свадеб и молодежных посиделок. Девушки присматривали себе женихов. Считалось, что если с Успения не присмотришь, то зиму в девках проведешь. Женщины принимались за рукоделие.

На Успение было принято солить огурцы. В народе говорили: "На Успение огурцы солить, на Сергея (8 октября) капусту рубить".

Наши предки издавна любили квашенные, соленные и моченные овощи и фрукты, а также разнообразные маринады. Они веками бережно собирали рецепты и знали секреты удачной засолки огурцов.

Приметы на 28 августа

Если молодое бабье лето теплое, то на старое жди ненастье.

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Если много паутины, зима будет морозной и ясной.

После захода солнца около земли появляется туман, который к рассвету рассеивается – к дождю.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью.

Сон с 27 на 28 августа вещий. Он может сбыться на двадцать четвертый день. Сновидение, увиденное днем 28 августа, исполнится, но не скоро. Никакой опасности оно не несет.

Источник: https://from-ua.com