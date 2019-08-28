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Российский адвокат заявил о переносе обмене пленными

28.08.2019 13:30
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Российский адвокат заявил о переносе обмене пленными

По словам адвоката осужденных россиян Валентина Рыбина, дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает «ТАСС».

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — сказал Рыбин.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, обмен, пленные
 
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