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Российский адвокат заявил о переносе обмене пленными
28.08.2019 13:30
По словам адвоката осужденных россиян Валентина Рыбина, дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает «ТАСС».
«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — сказал Рыбин.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, обмен, пленные
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