- Зеленский пошел на крайние меры перед запуском Рады: срочно собирают слуг народа09:48
- Скандал вокруг назначения Авакова в Кабмин: депутатам Зеленского выдвинули ультиматум09:30
- Зеленский дал сигнал: новая грандиозная реформа навсегда изменит жизнь украинцев, первые подробности09:00
- 100 дней президентства: Зеленский дал интервью актеру из сериала «Слуга народа»08:17
- Призыв в армию и мобилизация: у Зеленского впервые рассказали, что ждет украинцев08:03
- Колонна российской техники зашла на территорию Украины: что происходит? ВИДЕО07:47
- Знакомьтесь: Нестор Шуфрич – новый глава Комитета по вопросам свободы слова07:34
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
Скандал вокруг назначения Авакова в Кабмин: депутатам Зеленского выдвинули ультиматум
Известный украинский активист Виталий Шабунин раскритиковал возможность назначения Министра внутренних дел Арсена Авакова на высокий пост в новом составе правительства.
На своей странице в социальной сети Шабунин сообщил, что одна из групп президентской партии "Слуга народа" лоббирует сохранение за Аваковым его должности. Он выдвинул ультиматум и заявил, что в скором времени может опубликовать имена лоббистов.
При этом Шабунин напомнил несколько самых громких коррупционных скандалов, в которых Аваков был замешан на пару с Назаром Холодницким.
Среди названных им скандалов дело нефтепродуктов Курченко, дело "ВиЭйБи банка" Бахматюка и "Зеленый тариф" для депутатов "Оппоблока". При этом Шабунин пригрозил, что опубликуют имена лоббистов Авакова.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Кабмин, назначение, Аваков
- Правительство назначило нового главу Пенсионного фонда
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил нового зама «министра образования»
- "Штаб донецкого сопротивления" пришли поддержать идейные анархисты (ФОТО)
- Субсидии в Украине: Кабмин принял решение
- «Максимальная прагматичность»: у Зеленского хотят сократить ряд министерств в Кабмине
- Власть намерена устроить тотальный контроль за переселенцами - правозащитные организации обеспокоены
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви17:26
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке16:30
- В Перевальске во время пожара серьезно пострадали две женщины16:11
- В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»15:53
- В Донецке обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями15:52
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар14:59
- Зеленский пошел на крайние меры перед запуском Рады: срочно собирают слуг народа09:48
- Скандал вокруг назначения Авакова в Кабмин: депутатам Зеленского выдвинули ультиматум09:30
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Зеленский дал сигнал: новая грандиозная реформа навсегда изменит жизнь украинцев, первые подробности09:00
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Капитан "Шахтера" попросил отпустить его в "Рому"08:30
- 100 дней президентства: Зеленский дал интервью актеру из сериала «Слуга народа»08:17
- Призыв в армию и мобилизация: у Зеленского впервые рассказали, что ждет украинцев08:03
- Колонна российской техники зашла на территорию Украины: что происходит? ВИДЕО07:47
- Знакомьтесь: Нестор Шуфрич – новый глава Комитета по вопросам свободы слова07:34
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...21:23
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень20:31
- Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек 20:05
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло