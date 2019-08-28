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В Киеве началось закрытое совещание Зеленского с фракцией «Слуга народа»

28.08.2019 19:00
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В Киеве проходит закрытое совещание президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа». Об этом сообщает Украинская правда в Telegram.

Так, ресурс отмечает:

«Алексей Гончарук, главный претендент на пост премьера, приехал на встречу депутатов «Слуги народа» с президентом в КВЦ «Парковый».

Напомним, народным депутатам поставлена задача «быть готовыми работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, Слуга народа, Зеленский
 
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