В Киеве началось закрытое совещание Зеленского с фракцией «Слуга народа»

28.08.2019 19:00

В Киеве проходит закрытое совещание президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа». Об этом сообщает Украинская правда в Telegram.

Так, ресурс отмечает:

«Алексей Гончарук, главный претендент на пост премьера, приехал на встречу депутатов «Слуги народа» с президентом в КВЦ «Парковый».

Напомним, народным депутатам поставлена задача «быть готовыми работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией».

Источник: https://donpress.com