Встреча Путина с Зеленским: Песков сделал заявление о формате переговоров

28.08.2019 14:30

Рупор Путина сделал заявление о встрече главы России с президентом Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает идею проведения встречи в "нормандском формате" и ожидает результатов от встречи, информирует "Диалог.UA".

Соответствующее заявление рупор российского лидера сделал в эфире "Первого канала", подчеркнув, что в Москве активно обсуждают "нормандскую встречу". Соратник Путина добавил, что Кремль примет решение об участии в саммите после экспертной оценки его эффективности.

Ранее Вашингтон ответил на предложение Зеленского войти в состав "нормандского формата".



Источник: www.dialog.ua