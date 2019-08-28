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Встреча Путина с Зеленским: Песков сделал заявление о формате переговоров

28.08.2019 14:30
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Встреча Путина с Зеленским: Песков сделал заявление о формате переговоров

Рупор Путина сделал заявление о встрече главы России с президентом Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает идею проведения встречи в "нормандском формате" и ожидает результатов от встречи, информирует "Диалог.UA".

Соответствующее заявление рупор российского лидера сделал в эфире "Первого канала", подчеркнув, что в Москве активно обсуждают "нормандскую встречу". Соратник Путина добавил, что Кремль примет решение об участии в саммите после экспертной оценки его эффективности.

Ранее Вашингтон ответил на предложение Зеленского войти в состав "нормандского формата".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, встреча, Песков, Зеленский
 
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