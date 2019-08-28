Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вышинский на свободе: первая реакция Москвы на решение Украины

28.08.2019 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вышинский на свободе: первая реакция Москвы на решение Украины

Российская сторона должна сделать ответный шаг на то, что Украина освободила из-под стражи Кирилла Вышинского.

Об этом сообщил председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что апелляционный суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

Он заверил, что освобождение Вышинского из-под стражи по решению Апелляционного суда в Украине – это неожиданно положительный шаг. Федотов уверен, что по обвинению в госизмене Вышинский не виновен и его давно следовало отпустить.

При этом он подчеркнул важность подобного шага с украинской стороны и надеется на то, что с российской стороны будут подобные шаги.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Москва, суд, свобода
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх