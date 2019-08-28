Вышинский на свободе: первая реакция Москвы на решение Украины

28.08.2019 16:00

Российская сторона должна сделать ответный шаг на то, что Украина освободила из-под стражи Кирилла Вышинского.

Об этом сообщил председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что апелляционный суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

Он заверил, что освобождение Вышинского из-под стражи по решению Апелляционного суда в Украине – это неожиданно положительный шаг. Федотов уверен, что по обвинению в госизмене Вышинский не виновен и его давно следовало отпустить.

При этом он подчеркнул важность подобного шага с украинской стороны и надеется на то, что с российской стороны будут подобные шаги.



Источник: www.dialog.ua